Son Dakika: KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı: Puan durumu nasıl öğrenilir (KPSS 2024 Sonuç Ekranı)
Son Dakika Haber: KPSS Ön Lisans sonuçları, sınava girenler tarafından yakından takip ediliyor. Merakla beklenen KPSS Ön Lisans sonuçları ÖSYM tarafından bugün (20 Eylül) açıklandı. Sonuçlar TC Kimlik Numarası ve aday şifresi ile sorgulanabiliyor. KPSS 2024 Sonuç Ekranı'na sonuc.osym.gov.tr sitesinden ulaşabilirsiniz.
2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumu 1 Eylül Pazar günü 81 il ve Lefkoşa'da gerçekeşmişti.
1 milyonu aşkın adayın başvuruda bulunduğu sınavın ardından gözler KPSS Ön Lisans sonuç tarihine çevrilmişti.
KPSS Ön Lisans Sonuçları 2024 Sorgulama Ekranı osym.gov.tr sitesi üzerinden erişme açıldı.
Adaylar KPSS Ön Lisans Sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebiliyor.
ÖSYM'den gelen son dakika açıklaması şu şekilde:
* 1 Eylül 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Ön Lisans Sınavı’nın değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
* Adaylar, sınav sonuçlarına 20 Eylül 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.