Son dakika: Kritik zirve sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump Hollanda'nın Lahey şehrinde NATO Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldi. Hollanda Kralı Willem-Alexander'ın liderler için verdiği yemeğe katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, yemek sonrası planlanmış görüşme gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı görüşmenin detaylarına ilişkin açıklama yaptı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Görüşmede Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi için bulunduğu Lahey’de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, enerji ve yatırım başta olmak üzere farklı alanlarda iki ülkenin büyük potansiyele sahip olduğunu, özellikle savunma sanayii alanındaki iş birliğinin ilerletilmesinin toplam 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılmasını kolaylaştıracağını ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Amerika Başkanı Trump’ın gayretleriyle İsrail-İran arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını, bunun kalıcı olmasını temenni ettiğini, Gazze’deki insani trajedinin bir an önce sonlandırılmasında ve Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın barışçıl çözümünde yakın diyaloğun önemini vurguladı.

İki lider, NATO’nun önde gelen Müttefikleri olarak, İttifakın caydırıcı gücünün pekiştirilmesi için atılacak adımların ehemmiyetine dikkat çekti.