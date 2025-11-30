Son dakika: Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kütahya'da saat 11:36'da çevre illerde de hissedilen 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünün Gediz ilçesi olduğunu bildirirken, deprem yerin 10.3 km derininde kaydedildi.

Bölgede son dönemde artan sismik hareketlilik endişeleri körüklerken gözler bir kez daha uzmanların açıklamalarına çevrildi.

6.5'lik deprem potansiyeli

Yer bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 2 ay önce Simav ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 6.5'lik bir deprem potansiyeli olduğunu açıklamıştı.

Simav fayınının 25-30'ar kilometrelik iki yay şeklinde segmentlerden oluştuğunu ifade eden Üşümezsoy, "Bu faylar 6.5'lik bir deprem potansiyelini belirtiyor. Fakat iki fay birlikte kırılırsa bu 6.7'lik bir depreme dönebilir" demiş, Alaşehir'de 1970'te gerçekleşen 6.8'lik depremi hatırlatmıştı.

"Yeri ve deprem düzlemlerinin yönü önemli"

Prof. Dr. Naci Görür ise Simav'da bir ay önce yaşanan'te 4,9 büyüklüğünde depremin ardından “Batı Anadolu batıya doğru kaçış nedeniyle genellikle K-S gerilmektedir. Sonuçta genellikle D-B yönlü grabenler oluşmaktadır. İzmir-Aydın-Bozdağ horstu çok önemlidir. Bu horst boyunca kuzeye doğru tavan bloku listrik bir fay boyunca hareket eder. Farklı sürtünme nedeniyle çapraz graben ve horstlar bu blok içinde gelişir ve depremler oluşturur. Onun için depremlerin yeri ve deprem düzlemlerinin yönü önemlidir. Aksi halde karışık yorumlara neden olurlar.” demişti.