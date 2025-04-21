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Son dakika: Kütahya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Son dakika gelişmesi... Kütahya'nın Simav ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Son dakika: Kütahya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
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AFAD'ın verilerine göre; saat 20:24'te Kütahya'nın Simav ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, yerin 13.43 km derininde gerçekleşti.

Kaynak: HABER MERKEZİ