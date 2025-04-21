Son dakika: Kütahya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Son dakika gelişmesi... Kütahya'nın Simav ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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AFAD'ın verilerine göre; saat 20:24'te Kütahya'nın Simav ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, yerin 13.43 km derininde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 21, 2025
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Simav (Kütahya)
Tarih:2025-04-21
Saat:20:24:38 TSİ
Enlem:39.22389 N
Boylam:28.97444 E
Derinlik:13.43 km
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