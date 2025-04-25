Son dakika: Kütahya'da 4,5 ve 3,9 büyüklüğünde deprem

Son dakika gelişmesi: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) aktardığı bilgiye göre Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 07.23'te 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 8.81 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Saat 07.29'da 3,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 07.23'te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Yetkililer, bölgede yaşanabilecek artçı sarsıntılara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.