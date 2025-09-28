Son dakika: Kütahya'da 5,4 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da deprem mi oldu? Balıkesir'de deprem mi oldu? Deprem oldu mu? Son depremler listesi...

Google Haberler

Son dakika: Kütahya'da 5,4 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 12.59'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre yerin 8,46 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, İstanbul, Bursa, İzmir ve Eskişehir’de de hissedildi.

Son dakika: Kütahya'da 5,4 büyüklüğünde deprem! - Resim : 1

Kaynak: HABER MERKEZİ
