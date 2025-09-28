Son dakika: Kütahya'da 5,4 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da deprem mi oldu? Balıkesir'de deprem mi oldu? Deprem oldu mu? Son depremler listesi...

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 12.59'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre yerin 8,46 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, İstanbul, Bursa, İzmir ve Eskişehir olmak üzere geniş bir bölgede hissedildi.