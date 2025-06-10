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Son dakika: Kütahya'da korkutan deprem!

Son dakika... Kütahya'da korkutan bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Simav olan depremin büyüklüğü 4,5 olarak ölçüldü.

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Son dakika: Kütahya'da korkutan deprem!
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AFAD'ın verilerine göre, Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı 7 kilometre derinlikte kaydedilirken, çevre illerde de hissedildi.

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