Son dakika: Kütahya'da korkutan deprem!
Son dakika... Kütahya'da korkutan bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Simav olan depremin büyüklüğü 4,5 olarak ölçüldü.
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AFAD'ın verilerine göre, Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı 7 kilometre derinlikte kaydedilirken, çevre illerde de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 10, 2025
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Simav (Kütahya)
Tarih:2025-06-10
Saat:13:15:21 TSİ
Enlem:39.23528 N
Boylam:28.96778 E
Derinlik:7.71 km
Detay:https://t.co/2poKekLpZm@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi