Son dakika... KYK yurt başvuru ekranı: GSB KYK yurt başvuruları başladı mı? Bakan Bak duyurdu
Son dakika haberi... Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurularının ne zaman başlayacağı milyonlarca öğrencinin gündeminde. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin beklediği 2024-2025 yılı KYK yurt başvuruları için beklenen haber geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024-2025 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvurularının başladığını duyurdu. Peki, 2024-2025 GSB KYK yurt başvuruları nereden ve nasıl yapılacak? İşte KYK yurt başvuru ekranı...
Üniversite tercih sonuçlarının açıklanması ve kayıtların başlamasıyla birlikte özellikle şehir dışında üniversite kazanan öğrenciler merak içerisinde KYK yurt başvuru tarihlerini araştırıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren 2024-2025 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvuruları tarihini duyurdu.
KYK yurt başvuruları nereden ve nasıl yapılır?
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, başvuruların e-Devlet üzerinden yapılabileceğini açıkladı. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.
KYK yurt başvuruları ne zaman bitecek?
2024-2025 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvuruları 24 Ağustos Cumartesi günü saat 23:59'a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek.