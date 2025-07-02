Son dakika: Leman dergisine mali soruşturma başlatıldı!
Son dakika haberi... 26 Haziran’da yayımladığı bir karikatür nedeniyle hakkında adli soruşturma açılan Leman dergisi, şimdi de mali yönden mercek altına alındı. Başlatılan yeni soruşturma kapsamında, derginin yurt dışından herhangi bir mali destek alıp almadığı araştırılacak.
Hazreti Muhammed'e yönelik bir karikatüre yer verdiği gerekçesiyle kamuoyunda büyük tepki çeken Leman dergisiyle ilgili soruşturmalar genişletiliyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 26 Haziran 2025 tarihli sayısında yer alan karikatür nedeniyle dün re'sen başlattığı adli soruşturmanın ardından, derginin mali yapısına ilişkin de ayrı bir inceleme başlatıldığı belirtildi.
Soruşturma kapsamında Leman dergisinin yurt dışı bağlantılı mali destek alıp almadığının araştırılacağı açıklandı.
6 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti
Tepki çeken karikatürün çizerinin de aralarında bulunduğu 6 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, bu isimlerden 4'ü gözaltına alınmıştı.