Son dakika: Lütfü Savaş CHP’den ihraç edildi

Partisinin DEM'le görüşme kararına yönelik eleştirileri eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı CHP'den etti. CHP, Savaş'ın partiden ihracına karar verdi.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın "kesin ihraç" istemiyle disipline sevk edildiğini belirterek, kararın MYK toplantısında oybirliğiyle alındığını söylemişti.

Lütfü Savaş neden ihraç edildi?

Lütfü Savaş CHP, DEM görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından partiden ihracına neden olan şu açıklamayı yapmıştı:

"Bugünün CHP'si DEM'lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız."