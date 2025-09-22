Son dakika: Mabel Matiz 'müstehcenlik' soruşturmasında adliyede, Mabel Matiz neden gözaltına mı alındı? Mabel Matiz neden gözaltına alındı? Matiz tutuklandı mı?

Şarkıcı Mabel Matiz olarak bilinen Fatih Karaca, yazdığı "Perperişan" adlı parçanın sözleriyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bugün İstanbul Adliyesi'ne giderek savcılıkta ifade verdi.

Erişim engeli getirilmişti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebiyle ilgili eser için 18 Eylül'de erişim engeli uygulanmıştı. Başvuruda şarkının aile kurumuna zarar verebileceği, çocuk ve gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği, kamu düzenini bozabileceği ve toplumda infiale yol açabileceği gerekçeleri gösterilmişti.

Mabel Matiz'den 'bir aşk hikayesi' açıklaması

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan sanatçı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Şarkılarım her zaman hayatın pek çok alanından ilham almış ve hayatın kendisini anlatmıştır. Benim yazım tarzımla ortaya çıkmış bir üründe herkes, her dinleyen, kendine ait, kendine dair kişisel anlamlar bulabilir. Sanatın ve edebiyatın çekici ve güzel yanı da budur zaten."

Matiz, açıklamasında ayrıca şarkının “halk edebiyatı geleneğine öykünerek, metaforlar üzerinden bir aşk hikayesini anlattığını” belirtti.