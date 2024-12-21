Son dakika: Mahkemeden Özlem Gürses kararı: Savcılık ifadesi ortaya çıktı

Youtube kanalında sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve geçtiğimiz gece Ankara’da gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen gazeteci Özlem Gürses, ifadesinin alınmasının ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Hakkında ev hapsi kararı çıktı

Gürses daha sonra ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Gürses hakkında ev hapsi kararı çıktı.

Gürses savcılık ifadesinde ne dedi?

Gürses, savcılıkta verdiği ifadede, terör iltisaklı suçlamayla gözaltına alınmasının şaşkınlığını yaşadığını belirtti.

Gürses, "Benim dedemin dedesi Çanakkale şehididir. Kendi dedem havacı albaydır. Ben, devletini ve ülkesini seven, cumhuriyetçi, Atatürkçü bir aile kültürü ile büyüdüm." ifadesini kullandı.

Linç kampanyası başlatıldığını öne sürdü

Her gün 17.00 ila 18.00 saatlerinde kendisine ait YouTube kanalında haber yayınları yaptığını anlatan Gürses, söz konusu yayındaki yaklaşık 8 saniyelik bölümün seçilerek sosyal medyada kendisi hakkında linç kampanyası başlatıldığını öne sürdü. Gürses, ifadesinde, TSK ve Mehmetçiği bir terör örgütü ile ilişkilendirmesinin söz konusu olamayacağını, böyle bir şeyi aklından bile geçirmeyeceğini kaydetti.

Yayınının tamamı izlendiğinde asıl anlatmak istediğinin üzerine atılı suçlamayla ilgisi olmadığının ortaya çıkacağını savunan Gürses, ifadesine şöyle devam etti:

Harita üzerinden de göstermeye çalıştım

"Hatta tam tersi, Suriye'deki kuzey koridorunun IŞİD kontrolünden TSK ve SMO tarafından ele geçirilerek terör örgütü olan IŞİD'den temizlendiğini ifade etmektedir. Yayında bu cümleleri kullanırken harita üzerinden de göstermeye çalıştım. Bunu yaparken anlatmak istediğim şeyler havada kalmış veya iki cümleyi birbirine bağlarken bir yanlış anlaşılma olmuş olabilir.

Yanlış anlaşılmamdan dolayı da çok üzgünüm

Burada dil sürçmesi veya cümleleri birbirine eksik bağlamış olabilirim. Kesinlikle TSK'yı bir terör örgütüyle bağlantılıymış gibi göstermek istemem ve istemedim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Yanlış anlaşılmamdan dolayı da çok üzgünüm."

Özlem Gürses kimdir?

Özlem Gürses, 18 Ağustos 1970 tarihinde Ankara’da doğdu. Annesi Enerji Bakanlığı’nda bürokratlık yapmış olan ünlü habercinin babası ise Prof. Dr. Ömer Lütfi Gürses’dir.

Özlem Gürses’in eğitim hayatı özetle şöyle: Türkiye ikincisi olarak kazandığı TED Ankara Koleji’ni bitiren Gürses, lisans eğitimi için ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’ne girmeye hak kazandı. Aynı bölümde yüksek şeref öğrencisi ve bölüm birincisi olarak ODTÜ Mimarlık Bölümü’ne yatay geçiş yaptı. Mimarlık Tarihi programında yüksek lisans yaparken geçirdiği bir trafik kazası onu İstanbul’a ve medya dünyasına taşıdı.

Özlem Gürses meslek hayatına ATV Haber Merkezi’nde muhabir olarak başladı. Habercilik kariyerine Star TV’de Gece Hattı ve Kırmızı Koltuk ile devam etti. Bu süre içinde pek çok siyasetçi, bakan, başbakan ve cumhurbaşkanıyla özel röportajlar yaptı. Muhabirlik yıllarında ise sayısız özel habere imza attı.

Habertürk TV’de 20. Saat, 13 Ajansı, Bildiğin Gibi Değil, Burası Haftasonu, Habertürk Gündem programlarını hazırladı ve sundu. Habertürk’ün ardından Kanal 1’e transfer olan Özlem Gürses kanalın hem haber müdür yardımcısı hem de ekran yüzüydü. Reytinglerde 90-100 aralığında seyreden Habertürk ana haber bülteni, Gürses’in sunduğu dönemde en çok izlenen ilk 20 TV programı arasına girdi.

Yine Habertürk TV’de Özlem Gürses’le Bakış ve Şahane Çocuklar programlarının yapımcılığını ve editörlüğünü yaptı. Skytürk’te Özlem Gürses’le Çizgi Dışı programında pek çok ünlü ismi konuk olarak ağırladı. TV8’de ve Habertürk TV’de Vivet Kanetti Uluç ve Ayşe Böhürler ile birlikte sunduğu 3YÜZ’ün özgün format yaratıcısı ve editörüydü. TV8’de ayrıca gazeteci Mustafa Karaalioğlu ile beraber Her Pazar Açıkça tartışma programını hazırladı ve sundu.

NTV’de yayımlanan Mimarlık ve Yaşam programını da hazırlayıp sunan Özlem Gürses 2011 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Santralistanbul’un Basın ve Halkla İlişkiler Ofisi’ni yönetti. 2013-2020 yılları arasında Artı Bir TV’de ana haber sunuculuğu ve haber müdürlüğü yapan Gürses, 2020-2022 yılları arasında çalıştığı Halk TV’de hafta sonu ana haber bülteni ve hafta içi program sunuculuğu yaptı.

DİALOG Anlatım ve İletişim Okulu’nda “Haber Yazımı ve Spikerlik” ile “TV Program Yapımcılığı” derslerini, İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde “Röportaj Teknikleri” derslerini veren Özlem Gürses, son dönemde kurum ve profesyonel yöneticilere medya ilişkileri konusunda koçluk yapıyor. Ayrıca “Medya İlişkileri Eğitimi” ve “Etkili İletişim Teknikleri” konularında ders vermeye devam ediyor. Türkiye’nin önde gelen iş insanları ile yaptığı röportajları içeren Bazen Olmaz: Başarısızlık Hikâyeleri isimli bir de kitabı bulunuyor.

Özlem Gürses evli ve Uzay adında bir oğlu var.