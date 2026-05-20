Malatya’da okullar tatil mi, kaç gün tatil?

Malatya'da saat 09.00'da, merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen deprem büyük korku yaratırken Malatya Valisi Seddar Yavuz, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini, olumsuzluk bir ihbarı almadıklarını bildirdi.

Adıyaman, Elazığ, Gaziantep ve Kahramanmaraş valilikleri de olumsuz bir durum bulunmadığını açıkladı.

Eğitime deprem arası

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Malatya Valisi Seddar Yavuz, il genelinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.