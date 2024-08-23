  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. SON DAKİKA: Malatya'da gece yarısı 3.2 ve 3 büyüklüğünde iki deprem (SON DEPREMLER)
Takip Et

SON DAKİKA: Malatya'da gece yarısı 3.2 ve 3 büyüklüğünde iki deprem (SON DEPREMLER)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'da gece yarısı önce 3.2, sonra da 3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), verilerine göre 00:04 sıralarında Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerin 7 km derinliğinde oldu.

Depremin hemen ardından saat 00:19 sıralarında Yeşilyurt'ta 3.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.2 olarak duyurdu.

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? AFAD duyurdu: Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem (22 Ağustos son depremler)SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? AFAD duyurdu: Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem (22 Ağustos son depremler)Gündem

 