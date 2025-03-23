  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Son dakika… Malatya'da korkutan deprem
Takip Et

Son dakika… Malatya'da korkutan deprem

Malatya'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 07.20'de medyadan gelen depremin derinliği 2.3 km olarak kayıtlara geçti.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Malatya'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 2.3 km olarak kayıtlara geçti.

Saat 07.20'de meydana gelen deprem kentte yaşayanları korkuttu.