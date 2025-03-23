Son dakika… Malatya'da korkutan deprem
Malatya'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 07.20'de medyadan gelen depremin derinliği 2.3 km olarak kayıtlara geçti.
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Kandilli Rasathanesi verilerine göre Malatya'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 2.3 km olarak kayıtlara geçti.
Saat 07.20'de meydana gelen deprem kentte yaşayanları korkuttu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) March 23, 2025
GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) https://t.co/6j8qkLVtEN
23.03.2025, 07:20:37 TSİ
Büyüklük: 3.3
Derinlik: 2.3 km#Kandilli