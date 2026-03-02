Son depremler: Malatya'da korkutan deprem! Kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin büyüklüğü kaç_ Gaziantep'te deprem mi oldu? Adıyaman'da deprem mi oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) son dakika deprem bildirimine göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 17.52'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8.94 km olarak belirtildi.

Malatya Valisi Serdar Yavuz: Saha taramaları yapılıyor

Malatya Valisi Serdar Yavuz depremin ardından sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

İlimizde meydana gelen depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Şu ana kadar olumsuz durum bildirimi alınmamış olup saha taramaları yapılmaktadır .

Rabbim milletimizi her türlü afetten korusun.