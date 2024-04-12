SON DAKİKA: Malatya'daki 4,1 büyüklüğünden depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama
SON DEPREMLER... Malatya'nın Batalgazi ilçesinde bu sabah 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den mesaj geldi. Görür, Malatya depreminin 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremin sonucu olduğunu açıkladı.
Son dakika haberi: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin verilerine göre Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bu sabah saat 08:44'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliğinin 7 km olduğu kaydedildi. AFAD ve ilgili kurumların yaptığı saha taramasında ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Arkadaşlar, Malatya Pütürge-Söğütlü’de 4,1 deprem oldu. Deprem 4,1 büyüklüğünde ve 6 Şubat depremlerinin sonucu, endişe yok, geçmiş olsun, sevgiyle pic.twitter.com/A5EtI4H7IB— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) April 12, 2024
Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, X (Twitter) hesabından bilgilendirici bir mesaj yayınladı. Prof. Dr. Görür, Malatya Pütürge-Söğütlü’de 4,1 deprem oldu. Deprem 4,1 büyüklüğünde ve 6 Şubat depremlerinin sonucu” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Görür mesajının devamında endişe edilecek bir durum olmadığını söyledi.