SON DAKİKA: Malatya'daki 4,1 büyüklüğünden depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama

Son dakika haberi: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin verilerine göre Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bu sabah saat 08:44'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliğinin 7 km olduğu kaydedildi. AFAD ve ilgili kurumların yaptığı saha taramasında ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Arkadaşlar, Malatya Pütürge-Söğütlü’de 4,1 deprem oldu. Deprem 4,1 büyüklüğünde ve 6 Şubat depremlerinin sonucu, endişe yok, geçmiş olsun, sevgiyle pic.twitter.com/A5EtI4H7IB — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) April 12, 2024

Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, X (Twitter) hesabından bilgilendirici bir mesaj yayınladı. Prof. Dr. Görür, Malatya Pütürge-Söğütlü’de 4,1 deprem oldu. Deprem 4,1 büyüklüğünde ve 6 Şubat depremlerinin sonucu” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Görür mesajının devamında endişe edilecek bir durum olmadığını söyledi.