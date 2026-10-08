Son dakika... Maltepe’de 7 katlı bina çöktü: 5 kişi kurtarıldı, arama çalışmaları sürüyor

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Cevizli Mahallesi'nde bulunan Doğu Sokak'taki 7 katlı binanın ilk üç katı, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binanın çökme meydana gelmeyen üst katlarında mahsur kalanlar ekipler tarafından tahliye edildi, enkazda arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Binanın giriş katındaki tekstil atölyesinin boş olduğu öğrenildi.

Dedektör köpeklerden de yararlanan ekiplerce enkaz altından sağ çıkarılan 2'si çocuk 5 kişi, sağlık ekiplerine teslim edilerek çevredeki hastanelere götürüldü.

Enkaz altında kaldıkları değerlendirilen kişileri çıkarmak için itfaiye ekipleri 56 araç, 175 personel ve K-9 arama kurtarma köpeğiyle, AFAD ekipleri de 5 araç, 25 personel ve 2 K-9 arama kurtarma köpeğiyle çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan, binanın bulunduğu sokağa çıkan yollar tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı, ekiplerin çalışabilmesi için geniş bir alanda güvenlik şeridi çekildi.

Kalan katların çökme tehlikesine karşı ekipler, binaya kontrollü giriyor.

Ayrıca çalışmalara destek vermek amacıyla çevre belediyelerden çok sayıda iş makinesi bölgeye sevk edildi.

"Toplamda 33 kişi var"

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, binanın 1987 yılında inşa edildiğini ve zemin artı 6 kattan oluştuğunu söyledi. Zemin katın iş yeri, diğer katların ise konut olarak kullanıldığını belirten Gül, binadaki 12 dairede nüfus kayıtlarına göre 33 kişinin yaşadığını açıkladı.

Çökme nedeniyle zemin ile birinci ve ikinci kattaki toplam 4 dairenin zarar gördüğünü aktaran Gül, bu dairelerde kayıtlı 14 kişiden 2’sinin şehir dışında olduğunun belirlendiğini bildirdi.

Gül, enkazdan şu ana kadar 5 kişinin sağ çıkarıldığını belirterek, enkaz altında olduğu değerlendirilen 7 kişiden 4’üyle iletişim kurulduğunu, diğer 3 kişiye ulaşmak için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

İçişleri Bakanlığı 2 müfettiş görevlendirdi

İçişleri Bakanlığı da Maltepe’de çöken binaya ilişkin inceleme başlattı. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, binanın planlama, inşa ve tadilat süreçlerinde kamu görevlilerinin ihmal, kusur veya sorumluluğunun bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla 2 mülkiye müfettişi görevlendirildi.