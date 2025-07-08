Son dakika: Manavgat Belediye Başkanı Kara tutuklandı
Son dakika haberine göre, Antalya'da Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonunda gözaltına alınan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara tutuklandı.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Başkan Yardımcısı Engin Tüter de tutuklandı.
Soruşturma kapsamında, Belediye Başkan Yardımcısı Tüter'in, C.C. isimli bir kişiden rüşvet aldığını gösterdiği iddia edilen görüntüler ortaya çıkmıştı. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Belediye Başkan yardımcısı Tüter'in savcılıktaki sorgusu tamamlandı.
Tüter, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.