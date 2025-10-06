Son dakika... Manifest grubuna hapis cezası talebi
Son dakika... Manifest isimli müzik grubunun bir konseri sırasındaki görüntülerine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede grup üyelerinin 'teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
‘Manifest' Grubu'nun, Şişli Küçükçiftlikpark'ta 6 Eylül günü gerçekleştirdiği konser sırasında, grup üyeleri ve dans gösterilerinde çekilen görüntüler üzerine ‘hayasızca hareketler' ve ‘teşhircilik' suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatılmıştı.
09 Eylül'de adliyeye giderek ifade veren grup üyelerine tedbiren yurt dışına çıkış yasağı getirilmiş ve adli kontrol uygulanmıştı.
6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talebi
Soruşturma kapsamında savcılık iddianamesini tamamladı. İddianame grup üyelerinin 'teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.