Son dakika: Manifest müzik grubuna hapis cezası! Hükmün açıklanması geri bırakıldı, Manifest tutuklanacak mı? Manifest hapse mi girecek?

Manifest müzik grubu üyeleri hakkında, "hayasızca hareketlerde bulunma" suçlamasıyla açılan davada karar çıktı. İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkında ayrı ayrı 3 ay 22 gün hapis cezasına hükmetti.

Mahkeme, verilen cezalarla ilgili olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Böylece ceza, belirlenen denetim süresi içinde yeni bir suç işlenmemesi halinde infaz edilmeyecek.

Öte yandan dosya kapsamında daha önce uygulanan adli kontrol tedbirleri de kaldırıldı. Bu çerçevede, 7 grup üyesi hakkında uygulanan "yurt dışına çıkış yasağı" sona erdi.