SON DAKİKA... Manisa Soma'da yerleşim yerlerine yakın orman yangını!
Son dakika gelişmesi... Türkiye'nin batısında aşırı sıcakların da etkisiyle çıkan orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi. Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan yerleşim yerlerine yakın bir noktada ormanda alevler yükseldi. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Manisa'nın Soma ilçesindeki Darkale Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 3 helikopter, 13 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.