Son dakika: Manisa'da tır ile yolcu otobüsü çarpıştı: 11 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı
Son dakika haberi... Manisa’nın Akhisar ilçesinde İstanbul otobanında tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralanırken 11 kişi hayatını kaybetti.
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde tır ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.
Kaza, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde meydana geldi.
Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
Ölü ve yaralıların bulunduğu ihbarının ardından kaza yerine çok sayıda ambulansın yanı sıra itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA