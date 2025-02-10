Son dakika... Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına nokta koyan açıklama
Son dakika: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dün gerçekleşen 3'lü zirvede CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ön seçime katılmama kararı aldı.
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Dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sürpriz bir karara imza attı.
Yavaş'ın üçlü zirvede CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ön seçime katılmayacağını söylediği iddia edildi.
Ayrıntılar geliyor...