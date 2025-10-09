Son dakika... Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem
Son dakika... İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, saat 13:33'te meydana gelene 3,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Marmara Denizi olarak açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13:33'te merkez üssü Marmara Denizi olan 3.6 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
Deprem yerin 9.9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 9, 2025
Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [27.11 km] Silivri (İstanbul)
Tarih:2025-10-09
Saat:13:33:11 TSİ
Enlem:40.82278 N
Boylam:28.27222 E
Derinlik:9.9 km
Detay:https://t.co/a75prz8UUD@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi