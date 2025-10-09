Google Haberler

Son dakika... Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem

Son dakika... İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, saat 13:33'te meydana gelene 3,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Marmara Denizi olarak açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13:33'te merkez üssü Marmara Denizi olan 3.6 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Deprem yerin 9.9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

