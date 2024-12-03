Son Dakika: Marmara Denizi'nde deprem!
Son dakika haberi.. AFAD, resmi X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Bursa, Mudanya açıklarında gerçekleşen depremin derinliği 7.01 kilometre olarak ölçüldü.
Marmara Denizi’nde saat 14:12’de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Bursa’nın Mudanya ilçesine yaklaşık 3.86 kilometre mesafede olduğu bildirildi. Depremin derinliği 7.01 kilometre olarak ölçülürken sarsıntı Mudanya ve çevresindeki ilçelerde hafif şekilde hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 3, 2024
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - [03.86 km] Mudanya (Bursa)
Tarih:2024-12-03
Saat:14:12:59 TSİ
Enlem:40.39167 N
Boylam:28.65333 E
Derinlik:7.01 km
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