Son Dakika: Marmaray'da intihar girişimi: 15 yaşındaki kız çocuğu raylara atladı!

İstanbul’da Marmaray’ın Yenikapı İstasyonu’nda bir intihar girişimi meydana geldi. 15 yaşındaki bir kız çocuğu, gelen trenin önüne atladı. Olay anında çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 15 yaşındaki kız çocuğunun durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Yetkililer, olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü ve Marmaray seferlerinde kısa süreli aksama yaşandığını duyurdu. Küçük çocuğun neden intihar ettiği henüz bilinmiyor.