Son dakika: Mehmet Akif Ersoy bir kez daha ifade verecek

Habertürk TV'nin genel yayın yönetmeniyken gözaltına alınan ve "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlamasıyla tutuklanan Mehmet Akif Ersoy hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Mehmet Akif Ersoy, ek ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Ersoy'un ifade işlemlerine başlanıldığı öğrenildi.

Mehmet Akif Ersoy neden tutuklandı?

Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 9 Aralık'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yedi kişiyle birlikte gözaltına alınmıştı.

Ersoy ile birlikte Mustafa M., Ufuk T. ve Ebru G., sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer dört şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılığın tutuklama talepli sevk yazısında "şüphelilerin kendi konutlarında uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkan sağladıkları, eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri, Mehmet Akif Ersoy'un çevresinde bulunan kişilerle kadınları ilişkiye sokarak, bu kişiler üzerinden sektörel ve maddi menfaat sağladığı" iddiasına yer vermişti.