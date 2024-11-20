Son Dakika: Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç için istenen ceza belli oldu
Son Dakika Haberi: İstanbul'da yürütülen yasadışı bahis soruşturmasında iddianame hazırlandı. Savcı ev hapsini gerektiren adli kontrol şartıyla serbest bırakılan komedyen Mehmet Ali Erbil ve şarkıcı Serdar Ortaç hakkında üst sınırdan ceza istedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasadışı bahis soruşturmasında sıcak gelişme...
Savcılık tutuksuz yargılanan Mehmet Ali Erbil Erbil ve Serdar Ortaç'la ilgili iddianame hazırladı.
Mahkemeye gönderilen iddianamede Erbil ve Ortaç'ın üç yıla kadar hapsi isteniyor.
Yasadışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil hakkında ev hapsiyle tutuksuz yargılanırken, 12 şüpheli tutuklanmıştı.
Hakkında gözaltı kararı verilen eski futbolcu, yeni yorumcu Batuhan Karadeniz'in ise yurtdışında olduğu tespit edilmişti.