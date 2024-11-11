Son Dakika: Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

Komedyen ve sinema oyuncusu Mehmet Ali Erbil, pop müzik şarkıcısı, söz yazarı Serdar Ortaç abridge eski futbolcu Batuhan Karadeniz ile sosyal medya fenomeni olarak tanınan 20 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

İHA'nın haberine göre; İstanbul merkezli soruşturma yasa dışı bahis kanununa muhalefet suçundan başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 20 şüphelinin kimlikleri tespit edildi.

Yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen aralarında şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof bulunuyor.

Polis ekipleri şüphelileri tespit edilen adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç va bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

Polis diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalarını yürütüyor. Yurtdışında bulunan Batuhan Karadeniz hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bu arada Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.