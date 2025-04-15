Son dakika: Mehmet Ali Erbil'e 'bahis' suçundan 10 ay hapis cezası verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahse teşvik soruşturması kapsamında daha önce "ev hapsi" ile adli kontrol altına alınan Mehmet Ali Erbil hakkında açılan davada karar açıklandı.

İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Erbil, “yasa dışı bahse teşvik” suçlamasıyla yargılandı. Mahkeme, ünlü sunucu ve oyuncu hakkında 10 ay hapis cezasına hükmetti. Ayrıca 1000 TL adli para cezası verildi. Hapis cezasının ertelenmesine karar verildi.

Aylık geliri 300-400 bin TL arasında

26 Şubat’ta hâkim karşısına çıkan Erbil, savunmasında tiyatro sanatçısı olduğunu ve aylık gelirinin 300-400 bin TL arasında değiştiğini belirtti. Serdar Ortaç ile birlikte Malta’da bir otel açılışına davet edildiklerini ifade eden Erbil, burada yasa dışı bahis tanıtımının yapıldığı canlı yayına dâhil edilmek istendiklerini söyledi.

"Reklam amacıyla orada değildik" diyen Erbil, “Koskoca profesörler bile aldatılıyor. Bunun kariyer ya da yaşla ilgisi yok. Bizim de basiretimiz bağlandı. Böyle yüz kızartıcı bir suçtan dolayı burada bulunmaktan hicap duyuyorum” şeklinde konuştu.

Savcı 1 yıldan 3 yıla kadar ceza istemişti

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Mehmet Ali Erbil'in 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmasını talep etmişti.