SON DAKİKA: Memur ve emekli maaşlarına zamda enflasyon farkı ne kadar? Memur ve emekli maaşı zamları

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre ağustos ayında aylık enflasyon 2,47, yıllık enflasyon yüzde 51,97 olarak kayda geçti.

Enflasyon oranları kiradan maaşlara birçok kalemde merak konusu oluyor. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarında. Enflasyon rakamları maaş zamlarına etki edecek.

2024 yılı ikinci altı aylık dönem enflasyon farkı

Memurlar toplu sözleşme gereği maaşlarına altı ayda bir zam alıyor. Zam yapılırken de bu tarihlerdeki aylık enflasyon oranları dikkatte alınıyor. Enflasyon farkına ek olarak ilave zam da yapılabiliyor. Toplu sözleşmeye göre memur ve memur emeklileri ikini altı ay yüzde 10 zam artı enflasyon farkı alacak.

Memur ve emekli zamları için ikinci altı aylık süreyi teşkil eden temmuz-aralık döneminin ilk enflasyon rakamı geçen ay belli oldu. TÜİK'e göre temmuz ayında enflasyon aylık yüzde 3,23. Bugün açıklanan ağustos enflasyonu da 2,47 oldu. Böylece ikinci altı aylık memur ve memur emeklilerin iki aylık zam miktarı kesinleşmiş oldu.