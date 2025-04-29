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Son dakika: Menajer Ayşe Barım için Gezi Parkı soruşturmasında istenen ceza belli oldu

Son dakika gelişmesi...Gezi Parkı olaylarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Menajer Ayşe Barım hakkında 30 yıla kadar hapis cezası istendi.

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Son dakika: Menajer Ayşe Barım için Gezi Parkı soruşturmasında istenen ceza belli oldu
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Menajer Ayşe Barım hakkında Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Barım'ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA