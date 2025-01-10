Son Dakika: Mersin Akdeniz Belediyesi'ne kayyum! Eşbaşkanlar Arslan ve Sarıyıldız gözaltına alındı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Mersin Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atandı. Belediyenin eşbaşkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan evlerine yapılan baskınlarla gözaltına alındı. Yetkililer, gözaltı gerekçesine dair herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran DEM Parti milletvekili Ali Bozan, kayyum atamasına sert tepki gösterdi.

Ali Bozan, Akdeniz Belediyesi önünden yaptığı açıklamada, "Akdeniz Belediye Eş Başkanlarımız Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan ile meclis üyelerimiz, siyasi bir kumpasla gözaltına alındı. Mersin’in huzuru yine kayyumla bozulmaya çalışılıyor. Bu irade gaspı girişimini Mersin halkı kabul etmeyecek. Başta seçilmişler olmak üzere tüm halkımızı, belediyenin gasp edilmesine karşı iradesine sahip çıkmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.