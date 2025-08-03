Son dakika: Mescid-i Aksa baskınına tepki

Dışişleri'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı.

"Mescid-i Aksa'nın güvenliği ve Kudüs'ün kutsal kimliğinin korunması, sadece bölgesel değil, insanlığın ortak vicdanı adına öncelikli bir sorumluluktur.

İşgalci İsrail'in bu sistematik provokasyonları ve son dönemdeki ilhak çağrıları iki devletli çözümün temllerini hedef almakta ve barış umutlarına derinden zarar vermektedir.

İsrail'in Filistin'de ve bölgede devam eden istikrar bozucu eylemlerin karşısında, acil ateşkesin sağlanmasına ve iki devletli çözüm temelinde kalıcı barışın tesisine yönelik çağrımızı yineliyoruz"