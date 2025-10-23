Son dakika: Meteorolojiden İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra İstanbul’un Avrupa Yakası’ndan başlayacak gök gürültülü sağanak yağışların, akşam ve gece saatlerinde başta boğaz çevresi olmak üzere il genelinde kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, “Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” ifadesine yer verildi.

Meteoroloji'den uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan değerlendirmede de, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.