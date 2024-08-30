SON DAKİKA: Metrobüs kazasında beş kişiye tutuklama

İstanbul'da Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüsün Sefaköy mevkisinde karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptığı kazaya ilişkin soruşturması sürüyor. Küçükçekmece Adliyesi'ne götürülen 8 şüphelinin savcılıkta ifadeleri alındı.

Cumhuriyet savcısı, metrobüs sürücüsü D.M.Ç ve denetim amiri Ş.Y'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheliyi, haklarında "taksirle yaralamaya ve ölüme neden olma" suçundan tutuklama talep ederek sulh ceza hakimliğine gönderdi. Diğer 3 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Sulh ceza hakimliği, metrobüs sürücüsü D.M.Ç., İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürü M.E. ve müdür yardımcısı A.Y., metrobüs denetim amiri Ş.Y. ve yüklenici firma şantiye şefi M.S.K.'nin tutuklanmasına karar verdi.

Ne olmuştu?

Küçükçekmece'de dün sabah saatlerinde iki metrobüsün çarpışması sonucu 22 yaşındaki Ferhat Uçar hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 51 kişi yaralanmıştı.

Kazanın ardından gözaltına alınan 4 kişiden 2'si ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı. Diğer 2 kişi ise adliyeye sevk edilmişti.

Soruşturma kapsamında, yol bakım çalışmasında görev yapan metrobüs komuta amiri, bölge şefi, proje müdürü, şantiye şefi ile yol bakım onarım müdürlüğünde görevli müdür ve müdür yardımcısı hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, 6 şüpheliyi daha gözaltına almıştı.