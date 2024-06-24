SON DAKİKA: Metrobüste yangın! Seferler durduruldu
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde seyir halindeki metrobüste yangın çıktı. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, araç hasar aldı.
Haber Merkezi
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İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki Saadetdere metrobüs durağında seyir halindeki metrobüste bugün akşam saatlerinde yangın çıktı.
Yangının fark edilmesiyle yolcular metrobüsten kaçtı. Yangına ilk müdahaleyi görevliler yaptı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın nedeniyle metrobüs seferleri de durdu.