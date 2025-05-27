Son dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli, aylar sonra ilk kez konuşma yaptı: Vakit hızla yaklaşmaktadır

Partisinin grup toplantısının olduğu 4 Şubat'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve 6 Şubat'ta kalp kapakçığı ameliyatı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Kızılcahamam'da yer alan Ülkücü Şehitler Anıtı'nda gerçekleşen Ülkücü Şehitleri Anma Günü etkinliğine katıldı.

Bahçeli daha sonra bir konuşma gerçekleştirmek üzere gazetecilerin karşısına geçti. MHP lideri, "Her şeyin bir vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır. Yeni bir kardeşilk yüzyılı gelmektedir" dedi.

Şehitlerin kahramanlığının nesilden nesile aktarılacağını ifade eden Devlet Bahçeli, "Toprağımızda izi olmayanların tohum tohum saçılan emekleri inkar edenlerin bugünlerde maske takıp milliyetçi hareketi suçlaması bilinmelidir ki; şehitlerimizin aziz hatıralarına saygısızlıktır" diye konuştu.

Bahçeli, "Şehitlerimizin kutlu emanetleri başımızın üstünde, kalbimizin derinliklerindedir" ifadelerini kullandı.