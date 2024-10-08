SON DAKİKA... MHP lideri Bahçeli: Hiçbir partiyle konuşup çözemeyeceğimiz bir şey yok

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 1 Ekim'deki açılışında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) sıralarıyla tokalaştı. MHP liderinin DEM Partililerle bir süre sohbet etmesi de dikkat çekti.

Bahçeli, Meclis'te bugünkü grup toplantısında, DEM Partililerle el sıkışmasına da değindi.

"Siyasette hiç kimseyle, hiçbir partiyle kategorik olarak alıp veremeyeceğimiz, konuşup çözemeyeceğimiz bir şey yoktur" diyen Bahçeli, uzattığı elin "Gelin Türkiye partisi olun, teröre cephe alın, gelin bin yıllık kardeşliğimizde kenetlenin" temenni ve teklifi olduğunu kaydetti.

Bahçeli, "DEM'e düşen sorumluluk, uzanan elin kıymet hükmünü anlaması, Türkiye partisi olma yönünde bir eşik olarak algılayıp değerlendirmesidir" ifadesini kullandı.