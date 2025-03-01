SON DAKİKA... MHP lideri Bahçeli: İmralı’da kaleme alınan açıklama baştan sona değerli ve önemlidir

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçen yılki çağrısının ardından başlayan süreç, terör örgütü PKK'nın ateşkes ilanıyla devam ediyor.

Öcalan'ın açıklaması 27 Şubat'ta DEM Parti heyeti tarafından okunmuştu. Öcalan PKK'ya silah bırakarak kendisini lağvetmesi çağrısında bulunmuştu. Öcalan'ın çağrısına uyduklarını duyuran PKK ise ateşkes ilan ettiklerini duyurmuştu.

Bahçeli, bugün yayınladığı yazılı açıklamasında, 'kaotik ortam ve şartlarda' Türkiye için tarihi bir fırsat kapısı aralandığını kaydetti.

"Türk milleti bin yıldır Anadolu coğrafyasını yurt tutmuştur. Elbette bu bin yıllık süreçte ağır bedeller ödenmiştir" ifadelerini kullanan MHP lideri, Türkiye'nin 1984 yılından beri bölücü terör örgütü PKK’yla mücadele ettiğini dile getirdi.

'İmralı'da kaleme alınan açıklama önemlidir'

MHP lideri şunlarık kaydetti: "Bu mücadele haklıdır, meşrudur, hukukidir, elbette takdir ve tazime en üst seviyede layıktır. Nihayet yeni yüzyılda terörsüz Türkiye’nin seher vaktine gelinmiş ve bu suretle milli huzur ve sükûnetin gün doğumuna ramak kalmıştır. 27 Şubat 2025 tarihinde DEM heyeti tarafından kamuoyuna okunan ve İmralı’da kaleme alınan açıklama baştan sona değerli ve önemlidir.

Kandil'in açıklamasına dikkat çekti

27 Kasım 1978 tarihinde Diyarbakır’ın Lice İlçesi Fis Köyü’nde birinci kongresini yaparak Marksist-Leninist çerçevede büyük Kürdistan’ın kurulmasını hedefleyen PKK terör örgütü, 47 yıl sonra kurucu lideri tarafından örgütsel yapısını lağvetmeye çağrılmıştır. Kandil’den yapılan açıklamalar bu çağrıyı destekleyici ve tamamlayıcı özelliktedir, nitekim memnuniyet vericidir. PKK terör örgütünün Kandil’deki elebaşları İmralı’nın etrafında kenetlenerek 27 Şubat çağrısına sahip çıkmaları geldiğimiz bu aşamada örgütsel tutarlılık olup herkesin yararınadır."

'Tüm bileşenlerine yapıldı'

Bahçeli, terörle sonuç alınmasının 'ham bir hayal' olduğunu belirterek 'Türk-Kürt kardeşliğinin kundaklanmasına ve kurcalanmasına müsamaha gösterilmesinin hem imkansız hem de beyhude düşünce' olduğunu vurguladı.

MHP lideri şöyle devam etti: "Çağrı bölücü örgütün bütün bileşenlerine yapılmıştır, riayet ve muvaffakiyeti yeni yüzyılda Türkiye’nin gücüne güç katacak, bin yıllık kardeşliği bir yanda çevikleştirip diğer yanda çelikleştirecektir. Milliyetçi Hareket Partisi terörsüz Türkiye amacına samimi katkı sağlayan, demokratikleşme sürecine önşartsız omuz veren kim olursa aziz Türk milleti namına müteşekkirdir.

(...)

“Ne verildi? Ne alındı” sorularını gündeme taşıyarak yüzlerini buruşturanların, pozitif iklimi karıştıranların masumiyetinden ve makuliyetinden bahsetmek mümkün değildir. PKK’nın kendini feshedecek olmasından dolayı korkuya kapılanların istismar kaynağı kuruyacak, Türkiye yeni yüzyılın rotasında muhteşem bir uyanışa geçecektir."