SON DAKİKA: MHP lideri Bahçeli'den teğmenlerin ihracına destek

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’nde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyerek kılıçla yemin eden teğmenler hakkında disiplin soruşturması başlatıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) dün soruşturma sonunda 3 disiplin amiri subay ve 5 teğmen hakkında “Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası” verdi.

Bahçeli'den karara destek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün partinin web sitesinden yayınladığı açıklamasında 'korsan bir metnin kılıçlar eşliğinde okunmasının yanlışlığı kadar yaratacağı tahribatı' bazı kesimlerin görmediğini ifade etti.

Bahçeli, 'Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hiyerarşik zincirini kıran, teamüllerini bozan, iç disiplin ve denge yapısını sakatlayarak buhrana sürükleyen hiçbir fiil, fesat, fitne, olay, oluşum, durum, beyan ve gruplaşmaya bihakkın müsaade edilmemesilidir ve bugüne kadar da edilmemiştir" ifadelerini kullandı.

MHP lideri, TSK'nın kararını 'doğru ve isabetli' olarak değerlendirdi.

Bahçeli, herkesin karara saygı duyması gerektiğini belirterek "Karışık, karanlık ve kaotik Türkiye şartlarını ikmal ve inşa etmek için pusuda bekleyen demokrat maskeli darbe severler aklını başına almalıdır" değerlendirmesinde bulundu.