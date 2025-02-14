Son dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli taburcu oldu

10 yıl önce değiştirilen kalp kapakçığındaki dejenerasyon bulguları nedeniyle 4 Şubat’ta kaldırıldığı hastanede kalp kapağı değişimi operasyonu geçiren, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli taburcu edilerek Ankara’ya döndü. MHP, Bahçeli’nin kısa sürede mesaisine başlayacağını açıkladı.

MHP Özel Kalem Müdürlüğü'nden bugün yapılan açıklamada, "14 Şubat 2025 tarihi itibarıyla Sayın Genel Başkanımızın hastanedeki tedavi süreci tamamlanmış olup bugün itibariyle taburcu olarak Ankara'ya geçmiş bulunmaktadır. Bundan sonraki tedavi süreci nekahat dönemi olmak kaydıyla doktorların tayin edeceği kısa bir zaman zarfında yüce Allah'ın izniyle mesaisine başlayacaktır" denildi.