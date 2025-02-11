Son Dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli'den CHP Lideri Özgür Özel'e 'teşekkür' telefonu
Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kalp ameliyatı geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü. Bahçeli, Özel'e sağlık durumuyla ilgili açıklamaları için teşekkür ederken, Özel de geçmiş olsun dileğinde bulunarak en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni etti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, başarılı bir kalp ameliyatı geçiren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi yaptı.
MHP lideri Bahçeli, CHP grup toplantısının ardından Özel’i arayarak, sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamalar için teşekkür etti. Özel ise Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerini ileterek, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını ve çalışmalarına başlamasını temenni etti.
Daha önce Özel, Bahçeli’nin sağlık durumunu MHP kurmayları üzerinden takip ediyordu.