Bahçeli Demirtaş açıklaması, Selahattin Demirtaş hapisten çıkıyor mu, Selahattin Demirtaş neden cezaevinde,

MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında "Terörsüz Türkiye" hedefinde Cumhur İttifakı içinde bir görüş ayrılığı olmadığını vurgulayarak, komisyonun İmralı'ya gitmesinin süreci güçlendireceğini savunurken, partisinin de heyete katılmaya hazır olduğunu duyurdu.

Grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Bahçeli, 9 yıldır cezaevinde olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a ilişkin de çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) Demirtaş hakkında yaptığı itiraz başvurusu reddedilirken, Bahçeli de "Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesile olacaktır" dedi.

Ne olmuştu?

Selahattin Demirtaş, 4 Kasım 2016'da Figen Yüksekdağ ve dokuz milletvekili ile birlikte "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "terör örgütü üyesi olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüt adına suç işlemek" iddialarıyla gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

AİHM, Demirtaş'ın tutukluluğuna ilişkin yaptığı başvuruyu 20 Kasım 2018'de karara bağlamış, tutukluluğunun "hukuki değil siyasi amaçlara dayandığı" vurgulanmıştı.

Mahkeme, Türkiye'nin Demirtaş'ın gözaltına alınmasının ve tutuklanmasının makul şüpheye dayandığı yönündeki tezini kabul etse de tutukluluk halinin uzatılmasına neden olan yargı kararlarında sunulan gerekçelerin, tutukluluğun devamını meşru kılacak yeterlilikte olmadığına, Türkiye'nin 10. ve 34. maddeler dışındaki maddeleri ihlal ettiğine ve Demirtaş'a tazminat ödenmesine hükmetmişti.

Türkiye Demirtaş hakkında verilen ihlal kararına 7 Ekim'de itiraz ederken, AİHM bu itiraz başvurusunu da reddetti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise yapılan itirazın "hukuksuzlukta ısrar etmek ve toplumsal barışa ve adalete zarar vermek" olacağını savundu.