Son dakika: MHP’den Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

MHP'den yapılan açıklamada Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilerek, "Odasında dinlenmektedir. Kısa zaman içerisinde hastane süreci tamamlanarak günlük yaşantısına dönecektir" denildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili partisinden yeni açıklama geldi. Açıklamada Bahçeli'nin kalp kapakçığının değiştirildiği ve işlemin başarıyla tamamlandığı belirtildi.Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve odasında dinlenmekte olduğu açıklandı.

MHP'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli planlı tetkik ve tedavileri için 4 Şubat 2025 tarihinde Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesine yatırılmıştır. Yapılan tetkik ve tıbbi değerlendirmeler sonucunda, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine, 6 Şubat 2025 tarihinde mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiş olup, işlem komplikasyonsuz olarak çok başarılı şekilde tamamlanmıştır.

Tıbbi durumu son derece iyi ve stabil olup, odasında dinlenmektedir. Kısa zaman içerisinde hastane süreci tamamlanarak günlük yaşantısına dönecektir."

Ne olmuştu?

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki haftalık grup toplantısı iptal edilmişti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, grup toplantısının Bahçeli'nin yakalandığı öksürük rahatsızlığının devam etmesi sebebiyle iptal edildiğini açıkladı. Bahçeli'nin geçmeyen öksürük rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.