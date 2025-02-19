SON DAKİKA: MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu bilgilendirmesi! 'Planlı istirahat süresinde'

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, kalp kapakçığındaki operasyonun ardından hastaneden taburcu edilen MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna dair bilgi verdi.

Büyükataman, sosyal medya hesabından Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklamasında 'sosyal medyadaki bazı kimliksiz çevreler tarafından Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında sistemli ve maksatlı spekülasyon yapıldığını' vurguladu.

Büyükataman, açıklamasında Bahçeli'nin planlanmış şekilde başarılı operasyon geçirdiğini ve hastaneden taburcu olduğunu belirterek MHP liderinin sağlık durumunun 'son derece yerinde' olduğunu kaydetti.

MHP'li yönetici şunları aktardı: "Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli şu anda planlanmış istirahat süresi içerisindedir ve çalışmalarını sürdürmektedir. Maksatlı bir şekilde trol isimler arkasına saklanıp kafa karıştırmaya çalışan Türkiye ve MHP düşmanları, kaos hevesiyle el ovuşturan sicili bozuk sefiller gördükleri aşağılık rüyadan kabusla uyanacaklardır."