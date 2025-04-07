Son dakika: MHP’den sürpriz Kılıçdaroğlu adımı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla, partinin Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında daha önce sözlü olarak ilettiği şikayetten vazgeçileceği bildirildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, konuya ilişkin yaptığı basın açıklamasında, “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, ‘Terörsüz Türkiye ve bölge barışı için yürütülen kararlı politikaya’ paralel olarak, Cumhuriyet Halk Partisi’nin önceki Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında sözlü olarak dile getirdiğimiz şikayetten vazgeçme hususunun bir dilekçeyle mahkemesine sunulması talimatını vermiştir” ifadelerini kullandı.