Son dakika: MHP'den 'umut hakkı' açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, Meclis grup toplantısındaki "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmet'ler makama, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir" çıkışı geniş yankı uyandırırken MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan da dikkat çeken açıklamalar geldi.

Komisyon gündemine ilişkin konuşan Yıldız, bir çerçeve metni hazırlanacağını, sürecin çok uzamayacağını belirterek "Son toplantı mı belli olmaz ama mümkün, sondan bir önceki olabilir. Biz çerçeve metni hazırlayacağız. Çok uzamaz diye düşünüyorum" dedi.

"Umut hakkı konusunda ayrışma yok"

Bahçeli'nin çıkışını değerlendiren Yıldız, "Demirtaş'ın tahliyesine mahkemeler karar verir. AİHM kararlarına uymak lazım. Eğer AİHM bir ihlal gördüyse, tahliyesi konusunda beyan varsa tahliyesi lazım" idadelerini kullanırken, "Öcalan'a umut hakkı" için de, "Umut hakkı konusunda Cumhur İttifakı'nda ayrışma yok" dedi.

"Geri dönüş yok"

Sürecin mevcut aşamasıyla ilgili konuşan Yıldız, "Artık geri dönüş yok" derken "Her şey gün gün daha iyi olacak. Terörsüz Türkiye süreci, terörsüz bölge sürecine evrildi. Son 6 aydır bir şehidimiz gelmedi, bu ne demek? Başarıyla sonuçlandıracağız. Artık bu saatten sonra geri dönüş yok, bu iş bitti. Cumhur İttifakıyla tamamen uyum içindeyiz" ifadelerini kullandı.

Toplantıya kısa süre kala sosyal medya hesabından da bir paylaşım yapan Yıldız, şunları kaydetti:

"Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Saat 14.00’de Meclis Başkanımızın yönetiminde uzlaşma içinde müşterek rapor hazırlamak için bir araya gelecektir. Sürece ilişkin hukuki düzenlemelerin çerçevesi açık, öngörülebilir ve hukuk devleti ilkeleriyle uyumlu, AİHM ve AYM kararları ile çelişmeyen, hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı, hukuk normlarının taşıyıcı değerler sistemini örselemeyen bir çerçevede oluşturulacaktır. 'Terörsüz Türkiye' ideali yalnızca iç güvenlik stratejisi olmaktan çıkıp bölgesel güvenlik mimarisinin merkezine yerleşmiştir."