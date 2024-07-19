Son dakika: Microsoft Crowdstrike arızası her şeyi kilitledi! THY, Denizbank ve TÜVTÜRK'ten açıklama

ABD'li teknoloji devi Microsoft'un 365 uygulamalarında dünya genelinde yaşanan arıza nedeniyle birçok sektör olumsuz etkilendi. Bankalar, hastaneler, hava yolları gibi şirketlerin internet üzerinden sunduğu hizmetlerde sorun yaşanıyor. Birçok ülkede uçuşlar durduruldu. Küresel çaptaki sıkıntının Türkiye'ye de yansımaları oldu. Türkiye ayağında da hava yolu şirketleri sistemleri etkilendi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), küresel düzeyde etkili olan yazılım sorunuyla ilgili, "Yaşanan aksaklığın siber saldırı kaynaklı olmadığı, kesintinin CrowdStrike ürününü kullanan kurum ve kuruluşlarda meydana geldiği tespit edildi" açıklamasını yaptı.

THY'den sefer iptalleri geldi

Türk Hava Yolları, (THY) küresel iletişim kesintisi nedeniyle uçuşlarda yoğunluğu azaltmak amacıyla 84 seferin iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel iletişim kesintisine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dünyada farklı sektörlerden birçok şirketi etkileyen yazılım kaynaklı problemin çözümü doğrultusunda operasyon yoğunluğumuzu düşürmek için çalışmalar yapmaktayız. Uçuşlarda aksama yaşanmaması adına bazı seferler iptal edilecek olup uçuşlarımız en kısa sürede kademeli olarak normal seyrine dönecektir. Yaşanan aksaklıktan dolayı siz değerli misafirlerimizden özür dileriz" ifadelerini kullandı.

THY'nin kurumsal destek hesabından yapılan açıklamada ise seferleri iptal olan yolcuların mobil uygulama üzerinden değişiklik yapabilecekleri belirtildi.

Açıklamada, "İç hat biletine sahip yolcularımız mobil uygulamamızı kullanarak bilet alımı, check-in ve iptal olan seferler için ücretsiz bilet değişikliği işlemlerini yapabilirler" bilgisi verildi.

Denizbank

Microsoft'taki krizden etkilenen sektörlerden bir diğeri de bankacılık oldu. Denizbank'tan yapılan açıklamada, "Kullandığımız global yazılım sisteminin dünya genelinde yaşadığı teknik aksaklık nedeniyle ülkemizde de birçok kurumu etkileyen kesintiler yaşanmaktadır. Bankamız, söz konusu aksaklığın giderilmesi ve tüm kanallarımızın en kısa sürede hizmete açılması için çalışmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

TÜVTÜRK

Araç muayene hizmeti olan TÜVTÜRK'te de sistem çöktü. TÜVTÜRK'ün resmi hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Değerli müşterilerimiz, Kullandığımız global yazılım sisteminin dünya genelinde yaşadığı teknik aksaklık nedeniyle ülkemizde de birçok kurumu etkileyen kesintiler yaşanmaktadır ve araç muayene işlemleri de bu durumdan etkilenmektedir. Kurumumuz, söz konusu aksaklığın giderilmesi ve en kısa sürede muayene işlemlerine devam edilebilmesi için çalışmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

Microsoft küresel kesintiyle ilgili ne söyledi?

Microsoft 365'in internet sitesinde yer alan açıklamada, Microsoft 365 uygulamaları ve hizmetleri için etki azaltma çalışmalarına devam edildiği belirtildi.

Mevcut sorunun çeşitli Microsoft 365 uygulamalarını ve hizmetlerini kullanmaya çalışan tüm kullanıcıları etkiliyor olabileceği ifade edilen açıklamada, etkilenen uygulama ve hizmetler arasında Microsoft Defender, Microsoft Teams, Microsoft Purview ve OneDrive'ın da bulunduğu bilgisi verildi.

Sorunun ana nedeni olarak Azure bulut sistemindeki bir yapılandırma değişikliğinden dolayı depolama ve bilgi işlem kaynakları arasında yaşanan kesintiye işaret edildi.

Açıklamada, "Biz hafifletici önlemler almaya devam ederken hizmetlerimizde sürekli iyileştirmeler görülüyor" ifadesi kullanıldı.

Crowdstrike nedir? CrowdStrike sorunu ne anlama geliyor?

Microsoft'a siber güvenlik yazılımı sağlayan CrowdStrike sistemlerindeki sorun nedeniyle teknik aksaklık yaşandığı belirtiliyor. CrowdStrike, siber güvenlik alanında uzmanlaşmış bir şirket. 2011 yılında kurulan CrowdStrike, bulut tabanlı çözümleri ve yapay zeka destekli teknolojileri kullanarak, kurumların siber tehditlere karşı korunmasını sağlar. Basit bir ifadeyle antivirüs programı sağlıyor.